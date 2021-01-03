Стриминговые сервисы представили списки самых популярных у российских слушателей треков и музыкантов. Практически во всех рэпер Моргенштерн попал в первую десятку.
«В 2020 году пользователи стриминговых сервисов чаще всего слушали русскоязычный рэп и хип-хоп. Практически во всех чартах можно встретить рэпера Моргенштерна», — пишет РБК. Также в топе находятся Скриптонит, дуэт Artik & Asti, поп-певица Zivert.
На первом месте в списке «Яндекс музыки» находится песня «Девочка, танцуй» (Artik & Asti), на втором — «Юность» (Dabro), на третьем — «Blinding Lights» (The Weeknd). Топ-лист Spotify возглавляет трек «Снова я напиваюсь» (Slava Marlow), на втором месте — «Дежавю» (kizaru), на третьем — Dynamite (BTS). В чарте Apple Music на первом месте «Комета» (Jony), на втором — «Любимка» (Niletto), на третьем — Blinding Lights (The Weeknd).
Самыми популярными треками по версии соцсети «ВКонтакте» стали: «Луна не знает пути» (Тайпан и Agunda), «РАТАТАТАТА» (Моргенштерн и Витя АК) и «Cadillac» (Моргенштерн и Элджей). Релиз Моргенштерна «Звездная пыль» получил звание альбома года, а сам исполнитель стал артистом года по версии «ВКонтакте».
Алишер Моргенштерн также вошел в топ-5 самых популярных артистов 2020 года по версии газеты «Культура». Первое место там получил дуэт Miyagi & Эндшпиль.
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