Forbes предрек Навальному закат политической карьеры в России

Алексей Навальный теряет влияние на своих сторонников в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Американский финансово-экономический журнал Forbes написал о скорейшем политическом забвении блогера Алексея Навального, если он в ближайшее время не вернется в Россию. Автор книги «Назначение Москвы: репортажи о России от Ленина до Путина» Джеймс Роджерс считает, что с каждым днем влияние блогера, который проводит время за границей, угасает.

«Выборы в Думу предоставляют большую возможность для Навального и его сторонников начать личные и онлайн-кампании. Первое, однако, будет невозможно, если Навального не будет в стране», — пишет Роджерс в американском Forbes. Он отмечает, что если «Навальный решит остаться за пределами России, его влияние на них [сторонников], несомненно, уменьшится».

Автор напомнил, что о своем желании вернуться в Россию блогер заявил еще 18 октября. Однако затем последовали несколько провалов, в том числе с расследованием своего отравления. Навальный на видео звонит человеку, якобы пытавшемуся убить его. Однако журналисты заметили несоответствие во времени, а также тот факт, что блогер оказался не узнан своим собеседником. Позже Навальный назвал «холуями» известных людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции. В числе оскорбленных им лиц оказался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Ранее сообщалось, что Навальному грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Такое наказание предусматривает статья «Мошенничество в особо крупном размере», по которой в отношении него возбуждено уголовно дело Главным следственным управлением СК России. Блогера заподозрили в растрате 356 млн рублей физлиц переданных в качестве пожертвований для нужд нескольких коммерческих организаций, включая «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации „Пятое время года“», «Фонд организации и координации защиты прав граждан» и других.