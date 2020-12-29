Главные ошибки оппозиции РФ, совершенные в 2020 году

Технология «Умного голосования» Алексея Навального провалилась на выборах
Российские оппозиционеры в 2020 году допустили ряд серьезных ошибок, которые негативно сказались на их популярности и доверии со стороны граждан. Но проблема не только в этом, провалы могут обернуться уголовными делами. Ниже — подборка главных провалов оппозиции за год.
- Провал стратегии «Умного голосования». Технология, инициированная блогером Алексеем Навальным, которую использовали его сторонники, в том числе и в Единый день голосования 13 сентября, не оправдала себя. Из 1 100 кандидатов-оппозиционеров прошли только 38. Среди причин провала «Умного голосования» политологи называют то, что оно далеко от интересов избирателей, а в самой системе оказались случайные чиновники.
- Расследование Навального оказалось поддельным. На видео, где блогер звонит человеку, якобы пытавшемуся убить его, не соотносится время на часах, заявил журналист Максим Кононенко. Другим зрителям показалось странным, что за 40 минут разговора собеседник не узнал голос Навального и манеру его речи.
- Соратники Навального оскорбляли врачей. Политик и соратник Навального Владимир Милов сравнил врача Леонида Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, получившим прозвище «доктор Смерть» за опыты над людьми в концлагерях. Позже главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов пригрозил Милову судом за оскорбление коллеги. Также команда блогера оскорбила главу Минздрава Омской области Александра Мураховского, который был главным врачом ГКБ №1, где спасли Навального.
- У соратников Навального нашлись долги. В 2020 году штабы, связанные с «Фондом борьбы с коррупцией», уклонялись от уплаты налогов. В частности, «Фонд защиты прав граждан» в Новосибирске задолжал 8,3 млн рублей по налогам. «Фонд организации и координации защиты прав граждан» в Уфе имеет задолженность по налогам и сборам на 7,4 млн рублей.
- Искажение смысла марша памяти Немцова. Блогер Навальный и муниципальный депутат Илья Яшин пытались исказить смысл марша памяти Бориса Немцова, приписать погибшему политику лозунги против внесения поправок в Конституцию. Такое мнение высказал экс-помощник Немцова Михаил Конев.
- Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Блогер назвал «холуями» известных людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции. В числе оскорбленных им лиц оказался ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Вскоре жители многих городов России вышли на одиночные пикеты у региональных штабов блогера с требованием извиниться за оскорбление ветерана.
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