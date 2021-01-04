Организатор фестиваля рассказал о райдерах Шнурова и Пугачевой

Группа «Ленинград» просит включить в райдер оплату штрафов за парковку Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские звезды иногда могут запрашивать для своих выступлений слишком сложный для выполнения райдер. Об этом рассказал основатель музыкального фестиваля «Парус» Евгений Морозов.

«У нас были небольшие сложности с райдером „Ленинграда“ — не столько технические, сколько по организационно-бытовым делам», — сказал Морозов в интервью «Комсомольской правде». В частности его удивил пункт, где были прописаны штрафы за неправильно поданный транспорт. Основатель музыкального фестиваля считает, что группа после большого стадионного тура по России решила, что может себе позволить жестко выставлять свои условия, и требовать их выполнения.

Морозов рассказал, что несколько лет назад он хотел пригласить на выступление певицу Аллу Пугачеву, но не смог этого сделать из-за высоких запросов артистки. Также у нее нет постоянного коллектива, поэтому придется увеличивать затраты на поиск музыкантов.

Ранее стал известен райдер певицы Ольги Бузовой. В день на питание ей требуется 10 тысяч рублей, на каждого члена команды выделяется по пять тысяч, передает агентство Nation News. Обязательными пунктами являются наличие в гримерке певицы сырной тарелки, свежих фруктов и нескольких бутылок воды Evian. Ранее певец Юрий Лоза поделился мнением, что артист Филипп Киркоров не позволит выступать на новогоднем шоу «Голубой огонек» другим артистам и устроит скандал, потому что не хочет потерять гонорар.