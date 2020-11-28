Юрий Лоза считает, что Филипп Киркоров не упустит шанса выступить на новогоднем шоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артист Филипп Киркоров не позволит выступать на новогоднем шоу «Голубой огонек» другим артистам и устроит скандал, потому что не хочет потерять гонорар. Такое мнение высказал певец Юрий Лоза.

«Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для „Голубых огоньков“, а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен. Это будет скандал, драчка!» — цитирует РИА «Новости» Лозу. Он подчеркнул, что сторонний артист не сможет попасть на «Голубой огонек», потому что места на шоу давно распределены. Киркоров не упустит шанса выступить, заключил артист. Сам Лоза не может принять участие в съемках 15 лет, поделился он.

Выступление Киркорова на новогоднем шоу обойдется организаторам в 100 тысяч евро (чуть больше 9 миллионов рублей). При этом музыкант Сергей Шнуров берет до 250 тысяч евро за вступление, а певица Алла Пугачева просит за выступление 350 тысяч евро. Несмотря на это, звезды российской эстрады ранее пожаловались, что им приходится голодать из-за ограничений, введенных в пандемию коронавируса, передает « Царьград ».