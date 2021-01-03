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31 декабря 2020

В Екатеринбурге сносят здание ПРОМЭКТа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания на Декабристов, 20. Необр
Снос конструктивистского здания приостановили в конце 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали сносить конструктивистское здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), за спасение которого бились общественники. Ранее демонтаж был приостановлен до тех пор, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия устанавливает ценность здания.

«ПРОМЭКТ. Началась активная фаза сноса», — передает паблик «Уральский хронотоп».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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