Снос конструктивистского здания приостановили в конце 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали сносить конструктивистское здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), за спасение которого бились общественники. Ранее демонтаж был приостановлен до тех пор, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия устанавливает ценность здания.

«ПРОМЭКТ. Началась активная фаза сноса», — передает паблик «Уральский хронотоп».

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