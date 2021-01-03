Снос конструктивистского здания приостановили в конце 2020 года
новость из сюжетаКонфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге
В Екатеринбурге начали сносить конструктивистское здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), за спасение которого бились общественники. Ранее демонтаж был приостановлен до тех пор, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия устанавливает ценность здания.
«ПРОМЭКТ. Началась активная фаза сноса», — передает паблик «Уральский хронотоп».
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