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31 декабря 2020

В Свердловской области замерзает военный городок

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, холод, градусник, тепло в доме, температура в квартире
В некоторых комнатах температура воздуха опускается ниже 10 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В квартирах военных в селе Елань Свердловской области температура воздуха опускается до восьми градусов тепла. Об этом сообщила уроженка поселения Наталья Кузнецова у себя в Facebook.

«Столбик термометра в коридоре застрял на отметке 8 градусов по Цельсию. В комнате не выше 15», — написала Кузнецова. По ее словам, в квартире чуть теплые батареи, но есть горячая вода. Она подчеркнула, что в некоторых домах нет и этого. Местные жители утверждают, что проблемы с отоплениям начались в конце декабря прошлого года.

Дежурный в ЖКС №8 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО, занимающийся обслуживанием объектов министерства, рассказал URA.RU, что котельная работает не переставая. «Сейчас низкие параметры, наладчики пытаются устранить проблему», — сообщили в ЖКС. Когда в квартирах вновь появится тепло корреспонденту ответить не смогли. «Их управляющая компания пытается на нас спихнуть, я думаю вряд ли наша вина в этом», — заключил дежурный.

Ранее жители Елани жаловались холод в квартирах в ноябре 2019 года. Тогда проблемы объяснили завоздушиванием системы отопления, которую должны были исправить местные коммунальщики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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