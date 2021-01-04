Сенатор Рязанский пообещал индексацию всем работающим пенсионерам

На индексацию потребуется около девяти миллиардов рублей ежемесячно, сказал Валерий Рязанский Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Индексация выплат может коснуться всех работающих российских пенсионеров. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский.

«Индексация может коснуться всех [пенсионеров] или по категориям», — приводит слова Рязанского РИА «Новости». По его словам, всего в России более девяти миллионов работающих пенсионеров. На индексацию потребуется около девяти миллиардов рублей ежемесячно, уточнил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров, пишет VSE42.Ru. Предложения должны быть представлены к 1 февраля 2021 года, передает RT.