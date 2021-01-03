По словам Владимира Конькова, пока ведется снос ближайших построек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

В данный момент в Екатеринбурге начали сносить постройки, которые находятся рядом с конструктивистским зданием бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ). Однако здание самого техникума пока не трогают, рассказал URA.RU экс-депутат свердловского заксобрания, владелец строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков.

Он уточнил, что сейчас ведется снос подсобных помещений, которые были построены в 1990-х годах, чтобы освободить площадку. При этом застройщик уверен, что будет снесено и основное здание, так как еще в 2012 году его так и не признали памятником архитектуры, и он как его собственник имеет право снести бывший техникум. «Это моя собственность, земля тоже находится в собственности», — заявил Коньков.

Собеседник агентства также отметил, что здание саморазрушается и угрожает жизни окружающих. К тому же, по словам застройщика, оно не представляет архитектурной ценности. «В радиусе 500 метров три таких здания», — уточнил он. А активисты, которые пытаются спасти здание бывшего техникума от сноса, проплачены, уверен Коньков.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник начался снос здания ПРОМЭКТ, за спасение которого бились общественники. Были опубликованы фото и видео сноса. После этого в мэрии Екатеринбурга сообщили, что владельцу здания ПРОМЭКТ настоятельно рекомендовано приостановить разрушение здания.