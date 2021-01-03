Мэрия Екатеринбурга требует остановить снос ПРОМЭКТа

4 января здание ПРОМЭКТа вновь начали сносить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Владельцу здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) настоятельно рекомендовано приостановить разрушение здания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«28 декабря в администрации города состоялась встреча с застройщиком, на которой ему было настоятельно рекомендовано оказать содействие управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в проведении всех необходимых исследований, которые позволили бы установить историко-культурную ценность здания», — приводит пресс-служба в своем telegram-канале слова заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина. Он отметил, что на той встрече особо подчеркивалась необходимость приостановки работ до получения экспертного заключения.

При этом Бирюлин напомнил, что в здании ПРОМЭКТа в последнее время находились офисы. Также он добавил, что, по данным регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия, здание не является объектом культурного наследия.

В Екатеринбурге начали сносить конструктивистское здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), за спасение которого бились общественники. До этого демонтаж был приостановлен до тех пор, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия устанавливает ценность здания.