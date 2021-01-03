03 января 2021
02 января 2021
01 января 2021
31 декабря 2020
30 декабря 2020
29 декабря 2020

В тюменских школах меняют режим обучения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, сотовый телефон, учебники, домашнее обучение, видеоконференция, мобильный телефон, удаленка, дистанционное обучение, zoom, дистант, зум, урокионлайн
Тюменские школьники выйдут с дистанционного обучения с 11 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В школах Тюмени и части Тюменской области с 11 января отменен режим дистанционного обучения. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«Переход к обычному режиму обучения — хорошая новость для родителей», — приводит слова Моора оперштаб по борьбе с инфекцией в Telegram. Дистанционное образование отменили в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска с 11 января.

Глава региона подчеркнул, что режим дистанционного обучения сыграл роль в борьбе с пандемией коронавируса. Губернатор напомнил, что количество заболевших среди старших школьников снизилось в 1,5 раза. Моор отметил, что в школах ЯНАО усилят контроль за соблюдением мер безопасности. Губернатор пообещал применять дополнительные ограничения в тех школах, где это необходимо.

Последний раз дистанционное обучение в Тюменской области было продлено в декабре 2020 года. Тогда ученики 11 классов вернулись к традиционной форме обучения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...