В тюменских школах меняют режим обучения

Тюменские школьники выйдут с дистанционного обучения с 11 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах Тюмени и части Тюменской области с 11 января отменен режим дистанционного обучения. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«Переход к обычному режиму обучения — хорошая новость для родителей», — приводит слова Моора оперштаб по борьбе с инфекцией в Telegram. Дистанционное образование отменили в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска с 11 января.

Глава региона подчеркнул, что режим дистанционного обучения сыграл роль в борьбе с пандемией коронавируса. Губернатор напомнил, что количество заболевших среди старших школьников снизилось в 1,5 раза. Моор отметил, что в школах ЯНАО усилят контроль за соблюдением мер безопасности. Губернатор пообещал применять дополнительные ограничения в тех школах, где это необходимо.

Последний раз дистанционное обучение в Тюменской области было продлено в декабре 2020 года. Тогда ученики 11 классов вернулись к традиционной форме обучения.