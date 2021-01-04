Гангстер на пенсии: как воры в законе живут во время пандемии

Воры в законе не будут устраивать передел власти в российских тюрьмах, закрытые коронавирусными ограничениями, так как они уже противостоят силовикам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.
«Когда вы говорите о том, что вот эта блокировка правозащитников, общественных организаций в лагерях, что она каким-то образом может быть использована ворами, — категорически нет. И у тех, и у других один враг — это режим и ментовской беспредел. Это наоборот утяжелит, ужесточит положение общей массы», — заявил Орский.
Источник в криминальных кругах рассказал корреспонденту URA.RU, что многим ворам в законе может быть не интересна ситуация в российских тюрьмах. «Вы примите во внимание, что из 440 действующих воров всего 47 русских, славян. Допустим, полтора десятка курдов, чеченцев, которые являются гражданами России. Остальные по факту являются иностранцами, и я не берусь за них говорить, насколько им интересно то, что происходит в российских зонах», — объяснил собеседник агентства.
Ранее Михаил Орский заявил в беседе с URA.RU, что коронавирусные ограничения, связанные с посещением тюрем и следственных изоляторов, могут привести к беспределу в российских исправительных учреждениях. Он считает, что ограничения на посещение учреждений ФСИН являются местью правозащитникам за то, что в 2018 году были обнародованы кадры с пытками заключенных в ярославской колонии.
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