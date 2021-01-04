04 января 2021

Авиакомпания S7 объяснила, почему Клаву Коку не пустили в самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, турбина, самолет
Стала известна причина, по которой Кока не попала в самолет Фото: Илья Московец © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока не попала в самолет из-за технического сбоя. Об этом заявили в авиакомпании S7.

Ранее Кока сообщила в Instagram, что ее не пустили на самолет в аэропорту Домодедово,. В бизнес-классе не нашлось мест несмотря на то, что у певицы был куплен билет. Чтобы урегулировать конфликт, Коке дали ваучер на 600 рублей на фудкорт. Артистке пришлось ждать полета из аэропорта Домодедово три часа.

«На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои. Наши специалисты уже разбираются с данной ситуацией в индивидуальном порядке», — цитирует представителей компании «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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