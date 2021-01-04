Авиакомпания S7 объяснила, почему Клаву Коку не пустили в самолет

Певица из Екатеринбурга Клава Кока не попала в самолет из-за технического сбоя. Об этом заявили в авиакомпании S7.
Ранее Кока сообщила в Instagram, что ее не пустили на самолет в аэропорту Домодедово,. В бизнес-классе не нашлось мест несмотря на то, что у певицы был куплен билет. Чтобы урегулировать конфликт, Коке дали ваучер на 600 рублей на фудкорт. Артистке пришлось ждать полета из аэропорта Домодедово три часа.
«На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои. Наши специалисты уже разбираются с данной ситуацией в индивидуальном порядке», — цитирует представителей компании «Пятый канал».
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