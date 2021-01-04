Красные помидоры могут восстановить поврежденные в процессе курения клетки легких человека. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Оказалось, что помидоры способны восстанавливать функцию легких. «Мы обнаружили, что этот овощ содержит в себе особые вещества, которые могут восстанавливать клетки легких, поврежденных в процессе курения», — описывает European Respiratory Journal исследование врачей. Кроме того, легкие можно восстановить при регулярном употреблении яблок. Эксперты исследовали 650 человек из разных стран и сравнили результаты функционального теста легких до соблюдения диеты и через десять лет. Итог исследования — у бывших курильщиков, увеличивших употребление помидоров и яблок, легкие восстанавливались быстрее.
Ранее диетолог Ольга Деккер сообщила, что для снижения риска заражения коронавирусом, нужно употреблять достаточное количество белков и жиров, а также пить много воды. Также нужно включать в рацион витамины и минералы. Особенно помогает для укрепления иммунитета витамин C. Его можно получать из болгарского перца. Диетолог напомнила, что в нем витамина C гораздо больше, чем в лимоне.
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