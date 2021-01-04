04 января 2021

Экономисты рассказали, в какую валюту вложить деньги в 2021 году

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Финансисты делают ставку на евро и рубль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Лучшим вариантом вложений в 2021 году является евро из-за его скорого укрепления на финансовом рынке. Этим мнением поделился эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — приводит его слова РИА «Новости». Потенциально выгодными валютами, по мнению эксперта, будут также юань и иена.

Однако Михаил Зельцер видит перспективу и в национальной российской валюте. «Возрастает и потенциал будущего укрепления рубля», — пояснил он.

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в этом году национальная валюта останется в пределах 75 рублей за доллар США. Его слова приводит «Ридус». Однако с ним согласны далеко не все специалисты финрынка. Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова считает, что сохранение геополитической напряженности в начале нового года плохо скажется на российской валюте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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