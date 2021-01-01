Финансисты рассказали, что будет с рублем в 2021 году

В 2021 году рубль может немного вырасти по отношению к доллару и евро Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российская валюта может немного укрепиться в 2021 году, полагают финансовые аналитики. Однако часть экспертов считает, что рубль продолжит падать.

«Рубль может отыграть часть потерь 2020 года и в первом полугодии укрепиться до 68-73 рублей к доллару и 85-90 рублей к евро», — цитирует ТАСС главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. Эксперт объясняет это сезонно крепким текущим счетом платежного баланса. Специалисты «БКС мир инвестиций» также предсказывают российской валюте укрепление, но «несущественно дальше отметки 70 рублей к доллару и 85 рублей к евро».

Другие финансисты полагают, что рубль и в наступившем году продолжит падение. «Сохранение геополитической напряженности в начале следующего года будет давить на российскую валюту», — считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Ситуация с курсом рубля может даже усугубиться, заметила она.

Руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиции премиум» Евгений Дорофеев полагает, что во втором полугодии колебания курса рубля будут происходить вокруг отметки в 75 рублей за доллар. Эксперт советует делать долгосрочные инвестиции в американскую валюту. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что девальвация для рубля — процесс постоянный. «Он от года к году отличается только темпами ослабления», — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее в беседе с URA.RU экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал, что среднегодовой курс рубля в 2021 году ожидается на уровне 80 рублей за доллар. На это повлияет возможное падение цен на нефть и новые санкции против России.