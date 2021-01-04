04 января 2021

Аналитики раскрыли, сколько будет стоить нефть в 2021 году

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Если появится вакцина от коронавируса, цена за баррель нефти вырастет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Цена нефти в 2021 году будет колебаться в районе 50-55 долларов за баррель. На стоимость «черного золота» повлияют коронавирусные локдауны и растущая добыча нефти в Ливии, считают нефтегазовые аналитики.

«Уровень накопленных запасов все еще высокий, есть риск локдаунов, растущая добыча в Ливии и потенциально — в Иране», — рассказала аналитик «Атон» Анна Бутко, объясняя относительно невысокую цену на нефть на данный момент. Ее слова приводит Forbes. Однако если вакцинация от коронавируса будет масштабной, вероятно, цена на нефть будет больше 55 долларов за баррель, отметила она.

«После инаугурации в США Джо Байдена и прихода в Белый дом новой администрации цены на нефть марки Brent могут опуститься до 47 долларов за баррель», — предсказывает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Но в мае цены на нефть снова вырастут, составив, по мнению специалиста, 55 долларов за баррель.

На данный момент объем добычи нефти в России сократился до минимума за последние девять лет. В 2020 году этот показатель упал на 8,6% по сравнению с прошлым годом, пишет «Царьград».

Сейчас Россия решила наращивать объемы добычи нефти из-за нового штамма коронавируса. В ОПЕК считают, что спрос на топливо вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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