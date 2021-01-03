Иностранцев без вида на жительство лишат пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжают расти. Сейчас нефть марки Brent подорожала на 0,91%, добравшись до отметки в 52,19 доллара за баррель. WTI укрепилась на 0,72% — до 48,87 доллара за бочку. По прогнозам экономистов, в случае положительной динамики на нефтяном рынке, российская валюта начнет укрепляться.

На момент закрытия Московской биржи 30 декабря 2020 года, доллар закрепился на отметке в 74,41 рубля (+0,37). Евро же прибавил 84 копейки, достигнув уровня в 91,51 рубля за единицу. Аналитики не исключают, что в случае более глубокого погружения в кризис, цены продолжат расти, а рубль может ждать деноминация.

Ситуация в России

В России реальная инфляция, исходя из опросов граждан, может отличаться от официальной в три раза. Ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств считают, что своих пиковых значений она может достичь в первом квартале текущего года.

Свинина и мясо птицы могут подешеветь. Как заявили в Центре агроаналитики при Минсельхозе РФ, это связано с переизбытком предложения в данном сегменте.

Приезжих в Россию иностранцев могут лишить пенсии. Если документ о действительном виде на жительство аннулируют, то страховую пенсию отменят.

Ситуация в мире

Цена биткоина продолжает расти. Накануне его стоимость превысила 34 тысячи долларов , обновив исторический максимум. По прогнозам аналитиков, в этом году эта криптовалюта может подорожать до 100 тысяч долларов .

Россия и ОПЕК проведут встречи для решения вопроса об увеличении добычи нефти в феврале 2021 года на фоне появления нового штамма коронавируса. Некоторые участники альянса считают, что для наращивания добычи черного золота нужно подождать хотя бы месяц, чтобы оценить изменившуюся обстановку. При этом в организации считают, что спрос на топливо вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн баррелей в сутки.

В Белоруссии в ближайшее время впервые утвердят целевой план развития страны на год. Как отметил премьер-министр страны Роман Головченко, правительство заложило рост ВВП в 2021 году в размере 1,8%.

Прогнозы и мнения экспертов

Цены на вторичное жилье в текущем году могут остаться на прежнем уровне, считают специалисты ИНКОМ-Недвижимость. Менее вероятно, что ценник будет колебаться в пределах от -5% до +5%.

Рефинансирование ипотечного кредита будет выгодно только в случае, если понижение ставки окупит затраты на переоформление займа, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Также изменение условий подойдет для объединения несколько кредитов от разных банков в один.

Согласно прогнозу вице-президента международного рейтингового агентства Moody’s Ольги Ульяновой, темпы роста выдачи ипотечных кредитов сократятся приблизительно до 15%. По ее мнению, снижения ставок по кредитам ожидать не стоит, но банковские депозиты могут стать более привлекательными. При этом ЦБ РФ может отменить все послабления, предоставленные банкам в связи с кризисом.