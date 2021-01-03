Цены на нефть продолжают расти. Сейчас нефть марки Brent подорожала на 0,91%, добравшись до отметки в 52,19 доллара за баррель. WTI укрепилась на 0,72% — до 48,87 доллара за бочку. По прогнозам экономистов, в случае положительной динамики на нефтяном рынке, российская валюта начнет укрепляться.
На момент закрытия Московской биржи 30 декабря 2020 года, доллар закрепился на отметке в 74,41 рубля (+0,37). Евро же прибавил 84 копейки, достигнув уровня в 91,51 рубля за единицу. Аналитики не исключают, что в случае более глубокого погружения в кризис, цены продолжат расти, а рубль может ждать деноминация.
Ситуация в России
В России реальная инфляция, исходя из опросов граждан, может отличаться от официальной в три раза. Ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств считают, что своих пиковых значений она может достичь в первом квартале текущего года.
Свинина и мясо птицы могут подешеветь. Как заявили в Центре агроаналитики при Минсельхозе РФ, это связано с переизбытком предложения в данном сегменте.
Приезжих в Россию иностранцев могут лишить пенсии. Если документ о действительном виде на жительство аннулируют, то страховую пенсию отменят.
Ситуация в мире
Цена биткоина продолжает расти. Накануне его стоимость
Россия и ОПЕК проведут встречи для решения вопроса
В Белоруссии в ближайшее время впервые утвердят целевой план развития страны на год. Как отметил премьер-министр страны Роман Головченко, правительство заложило рост ВВП в 2021 году в размере 1,8%.
Прогнозы и мнения экспертов
Цены на вторичное жилье в текущем году могут остаться на прежнем уровне, считают специалисты ИНКОМ-Недвижимость. Менее вероятно, что
Рефинансирование ипотечного кредита будет выгодно только в случае, если понижение ставки окупит затраты на переоформление займа, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Также изменение условий подойдет для объединения несколько кредитов от разных банков в один.
Согласно прогнозу вице-президента международного рейтингового агентства Moody’s Ольги Ульяновой, темпы роста выдачи ипотечных кредитов сократятся приблизительно до 15%. По ее мнению, снижения ставок по кредитам ожидать не стоит, но банковские депозиты могут стать более привлекательными. При этом ЦБ РФ может отменить все послабления, предоставленные банкам в связи с кризисом.
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