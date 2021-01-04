Тюменка избила сына до полусмерти за неправильный выбор одежды

Мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Вагай Тюменской области мать избила трехлетнего малыша из-за того, что он вышел на улицу без верхней одежды. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Второго января 2021 года мальчик выходил раздетым на улицу в мороз. По этой причине мать нанесла ребенку побои и он два дня пролежал дома», — сообщает Следственное управление СК по Тюменской области. Сейчас малыш 2017 года рождения находится в больнице в тяжелом состоянии. Вместе с ним к медикам попал еще один ребенок 2016 года рождения.

Следователи отмечают, что с 31 декабря мать мальчиков вместе с сожителем праздновали Новый год и распивали спиртное. Органы начали доследственную проверку. Кроме обстоятельств дела полиции предстоит изучить условия жизни мальчиков.

В ноябре СК возбудил уголовное дело против жительницы Смоленской области, которая избила своего ребенка из-за того, что он ей надоел, напоминает деловое издание «Взгляд». Также 11 ноября пьяный россиянин ногой проломил череп трехлетней дочери из-за беспорядка в доме.