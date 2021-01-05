Минздрав РФ: почему «Спутник V» выпустили «недопроверенным»

В Минздраве объяснили, почему запустили вакцину до конца клинических испытаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ объяснили, почему «Спутник V» зарегистрировали до того, как он прошел все проверки. У регулятора были веские причины, говорит замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

«В настоящее время безопасность и эффективность применения препарата „Спутник V“ дополнительно контролируется», — отметил Фисенко. Он объяснил, Минздрав принял решение, учитывая эффективность вакцины. Также регулятор обратил внимание на безопасность аденовирусной платформы, с помощью которой работает препарат.

Другие государства пошли по тому же пути, подчеркнул замминистра. Moderna AstrfZeneca и Pfizer уже применяются для вакцинации, но клинические исследования по ним еще не закончены.

Медики уже назвали главную ошибку при вакцинации россиян. Препараты распределяются слишком неравномерно. Те мне менее, уже более миллиона человек сделали прививку отечественным «Спутником V», напоминает RT. При этом в Греции считают, что российская и китайская вакцины не прошли клинические испытания в достаточной мере, пишет «Национальная служба новостей».