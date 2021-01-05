Вирусологи объяснили, когда ждать лекарства от коронавируса

Маловероятно, что лекарство от коронавируса появится в 2021 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пока неизвестно о больших успехах в разработке лекарства от коронавируса, а опыт прошлых лет показывает, что на изготовление лекарств уходят многие годы. Тем не менее, уже стартовала разработка препаратов, которые смогут помочь в лечении COVID-19, рассказал URA.RU профессор, специалист по вирусологии и глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко.

«Уже начинается работа по получению моноклональных антител. Они содержат антитела против коронавируса и могут применяться для лечения. Если такой препарат покажет свою эффективность, то может способствовать лечению больных», — пояснил Бутенко.

Однако лекарства с прямым противовирусным действием от COVID-19 на сегодняшний день все-таки нет. Когда оно появится — неизвестно, но вряд ли в 2021 году. Причина тому — то, что обычно создание лекарства затягивается надолго, рассказал бывший главный инфекционист Москвы и вирусолог Николай Малышев. «Разработка лекарства требует много времени. Пока особого успеха не видно», — заявил эксперт.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подтверждает, несмотря на усилия ученых, больших результатов в получении лекарства против коронавируса нет. Это объясняется сложностями при его создании. «Очень сложно, подавить размножение вируса, не затронув никакие механизмы обмена веществ у человека», — говорит медик. Тем не менее Болибок назвал препараты, которые помогут повысить иммунитет при коронавирусе. Это «Иммунофарм» и «Галавид».

Ранее медики предположили, что через два месяца начнется спад пандемии. После этого заболеваемость больше не вернется к прежним значениям.