Медики предсказали спад пандемии коронавируса через два месяца

Волна заболеваемости коронавирусом пойдет на спад в начале марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нынешняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны. После этого таких больших подъемов заболеваемости, как было осенью и в декабре, уже не будет до самого конца пандемии, рассказал URA.RU иммунолог Владимир Болибок.

«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать», — говорит Болибок.

Тем не менее, резкого спада числа заражений ждать не стоит. Он будет плавным и постепенным даже через несколько месяцев. Большую роль для этого сыграет вакцинация, она ускорит спад пандемии, считает советский и российский ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. «Где-то к весне будет снижение заболеваемости, но не резкое, а постепенное. Если должным образом пойдет в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее», — заявил Аграновский.

Самый резкий спад ожидается летом 2021 года, отмечает один из старейших вирусологов России, давший анонимный комментарий URA.RU. «В 2021 году будет резко прибавляться количество людей с иммунитетом против коронавируса за счет переболевших, бессимптомников и, главным образом, за счет вакцинированных. Четвертый фактор — летний период, когда заболеваемость резко пойдет на спад», — объяснил он.

5 января Минздрав РФ объяснил, почему «Спутник V» зарегистрировали до конца клинических испытаний. При этом вакцину получили уже более миллиона россиян, пишет телеканал 360.