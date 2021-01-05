Мясников опроверг главную версию происхождения коронавируса

Версия о появлении коронавируса на территории Китая является неверной. Так считает доктор и телеведущий Александр Мясников.
«Теория о том, что на какого-то броненосца нагадила летучая мышь, а потом этого муравьеда съел китаец и заполыхал рынок/Ухань/Китай/Европа/Мир — наивна, напоминает Библейские мотивы», — цитирует врача «
Он отметил, что сам Китай отрицает факт происхождения вируса на своей территории. Версия, согласно которой COVID произошел из Уханя, по мнению эксперта, является отвлекающим маневром. Врач уверен, что обществу подсовывают «теорию единой вспышки». При этом телеведущий призвал россиян воспринимать коронавирус как природное явление и не паниковать. «У нас есть практически уникальный шанс: использовать природный „морозоустойчивый“ характер нашего народа как инструмент борьбы с массированной атакой», — подытожил он.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай вовремя принял меры по нераспространению коронавируса, тогда как пандемия началась после отдельных вспышек заболеваемости в разных местах по всему миру. При этом китайские власти первыми сообщили об инфекции. Позже страна «была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации», добавляет RT.
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