05 января 2021

Мясников опроверг главную версию происхождения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Мясников. Москва
Мясников раскритиковал версию о происхождении коронавируса из Китая Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Версия о появлении коронавируса на территории Китая является неверной. Так считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

«Теория о том, что на какого-то броненосца нагадила летучая мышь, а потом этого муравьеда съел китаец и заполыхал рынок/Ухань/Китай/Европа/Мир — наивна, напоминает Библейские мотивы», — цитирует врача «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что сам Китай отрицает факт происхождения вируса на своей территории. Версия, согласно которой COVID произошел из Уханя, по мнению эксперта, является отвлекающим маневром. Врач уверен, что обществу подсовывают «теорию единой вспышки». При этом телеведущий призвал россиян воспринимать коронавирус как природное явление и не паниковать. «У нас есть практически уникальный шанс: использовать природный „морозоустойчивый“ характер нашего народа как инструмент борьбы с массированной атакой», — подытожил он.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай вовремя принял меры по нераспространению коронавируса, тогда как пандемия началась после отдельных вспышек заболеваемости в разных местах по всему миру. При этом китайские власти первыми сообщили об инфекции. Позже страна «была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации», добавляет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...