В Китае рассказали о происхождении коронавируса

В МИД Китая уверены, что вспышки коронавируса были по всему миру Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китай вовремя принял меры по нераспространению коронавируса, тогда как пандемия началась после отдельных вспышек заболеваемости в разных местах по всему миру. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — приводит слова министра агентство «Синьхуа». По словам Ван И, в Китае первыми сообщили об инфекции. Позже страна «была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации», добавляет RT.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса стихнет после июня 2021 года. А инфекционисты уверены, что после новогодних праздников будут новые вспышки коронавируса в России. Вместе с тем, после после пандемии коронавируса человечество будут ожидать новые массовые заболевания, пишет Life со ссылкой на слова японского футуролога Мориносукэ Кавагути.