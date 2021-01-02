В Китае рассказали о происхождении коронавируса

Китай вовремя принял меры по нераспространению коронавируса, тогда как пандемия началась после отдельных вспышек заболеваемости в разных местах по всему миру. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — приводит слова министра агентство «Синьхуа». По словам Ван И, в Китае первыми сообщили об инфекции. Позже страна «была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации», добавляет RT.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса стихнет после июня 2021 года. А инфекционисты уверены, что после новогодних праздников будут новые вспышки коронавируса в России. Вместе с тем, после после пандемии коронавируса человечество будут ожидать новые массовые заболевания, пишет
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