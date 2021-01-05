Снос ПРОМЭКТа осуществляют два экскаватора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга, выступающие против сноса здания ПРОМЭКТа, не могут вести борьбу за сохранение здания из-за новогодних каникул. Ни один орган власти, кроме полиции, не работает. Об этом URA.RU рассказал активист Олег Букин.

«Мы побывали во всех учреждениях, от полиции до прокуратуры. Но, к сожалению, государственная машина пробуксовывает — прокуратура говорит, что разрешение у строителей есть, а разбираться до начала рабочих дней они не будут. Тем временем, снос идет полным ходом, несмотря на то что против выступил даже федеральный Минкульт», — рассказал URA.RU Букин. Общественники продолжают звонить в прокуратуру, требуя вмешаться в ситуацию до начала рабочих дней, отметил он.

Строители проводят снос здания активно, сегодня на территорию заехал второй экскаватор, рассказала агентству жительница одного из домов неподалеку Елена Литвинова. «Сегодня экскаваторов стало два. Отгребают мусор. Мне кажется, хотят завершить снос сегодня, чтобы отметить это дело под Рождество. Шумят с утра до вечера, не делая дневного перерыва. Дети не могут спать, болеют», — рассказала URA.RU Литвинова.

Агентство попыталось связаться с владельцем строительной компании «Маяк» Владимиром Коньковым. Телефон, имеющийся в распоряжении редакции, был недоступен.

Конструктивистское здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума начали сносить в начале января, несмотря на возмущение общественников. Горожане требуют признать здание объектом культурного наследия. Мэрия Екатеринбурга рекомендовала владельцу здания прекратить работы по сносу.