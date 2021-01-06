Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков

После открытия границ брать отпуск можно в любой месяц, считает экономист Виталий Калугин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы не потерять деньги, работнику желательно уходить отпуск в те месяцы, в которых нет праздничных дней. Об этом в беседе с URA.RU сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.

«В январе, феврале и мае нет смысла брать отпуск, поскольку в эти месяцы много праздничных выходных. Но в этом году есть опасения, что к июню рубль ослабеет. Поэтому без разницы, когда брать отпуск. Главное, чтобы были деньги. Если есть средства, а границы [между странами] открыты, отпуск можно взять в любой месяц», — считает экономист. Он подчеркнул, что работодателю невыгодно отпускать сотрудника на весь месяц сразу, поэтому придется разбить отпуск на два или три.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков советует один из отпусков сделать минимум в две недели. «Желательно, чтобы один блок отпуска был не менее двух недель. За это время по физиологическим показателям человек может переключиться и отдохнуть. Поэтому чем дольше отпуск, тем лучше. А в отношении месяцев — это уже зависит от работника и графиков отпусков», — сказал собеседник URA.RU.

Ранее в Роструде РФ напомнили, что в 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней, пишет RT. Также в 2020 году российские регионы объявили 31 декабря выходным днем.