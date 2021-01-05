Силовиков просят остановить снос здания ПРОМЭКТа

Несколько сотен горожан смогут остановить снос здания ПРОМЭКТа, уверен Олег Букин (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Общественник Олег Букин, выступающий против сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, подал в полицию несколько заявлений о проводящихся работах. Об этом он написал в Facebook.

«В ОП-7 только мной написаны 3 заявления, плюс заявление в ГУ МВД РФ по СО по поводу их бездействия», — написал Букин. Возмущение в интернете не даст плодов, а приход граждан к месту сноса мог бы повлиять на ситуацию, отметил он: «Собралось бы человек 200, и это хватило бы точно, чтобы работы были приостановлены».

По словам Букина, он также обращался в прокуратуру. Однако, как он рассказывал URA.RU, чиновники готовы разбираться в ситуации только после окончания новогодних каникул. Снос при этом продолжается.

URA.RU обратилось за комментарием к руководителю пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых. Он напомнил, что митинги нельзя проводить без согласования с властями. «Прошу жителей и гостей Екатеринбурга не поддаваться на провокационные призывы к всевозможным протестным акциям, так как это будет откровенным нарушением действующего законодательства со всеми вытекающими отсюда последствиями как для организаторов, так и для участников. В нашей стране достаточно законных методов отстаивать свои права, — отметил полковник Горелых. — Ситуация, о которой идет речь, находится в поле гражданско-правовых отношений, и разрешить ее имеют полномочия судебные органы. Туда и могут обращаться общественники и все неравнодушные к судьбе здания граждане». Имеющийся в распоряжении редакции телефон пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Анатолия Карманова оказался недоступен.