Дональд Трамп продает свой Ferrari за 30 миллионов рублей

Пробег авто — 6 910 миль (фото архивное) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент США Дональд Трамп выставил на торги автомобиль Ferrari F430, который оценили в 400-500 тысяч долларов — от 29,6 до 37 млн в пересчете на рубли. Информацию о продаже разместил аукционный дом Mecum Auctions.

«Это безупречное купе Ferrari F430 F1 с небольшим пробегом, приобретенное президентом Дональдом Дж. Трампом. Оно прошло всего 6 910 миль с момента покупки, состояние безупречное», — говорится в описании. Сообщается также, что Ferrari F430 принадлежал президенту США пять лет, до 2011 года.

Ранее Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ноябрьские выборы в США, пишет «Ридус». При этом в личных разговорах, по сообщению иностранных СМИ, он уже признает проигрыш на президентских выборах, но продолжает бороться за внимание прессы громкими высказываниями.