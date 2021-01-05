Politiko: Трамп признал свое поражение на президентских выборах

Официально политик не признает поражение, но в частных беседах признается, что проиграл Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Сразу три человека подтвердили, что президент США Дональд Трамп признал свое поражение на выборах. Однако заявлений в прессе он не делает, потому что хочет побороться за внимание. Такие сведения разместило издание Politiko.

«По их словам [по словам трех источников], Трамп признает свое поражение, но все же утверждает, что выиграл бы честные выборы, несмотря на фальсификации результатов голосования. Он даже обсуждал свой переезд из Вашингтона на курорт Мар-а-Лаго в Южной Флориде», — говорится в тексте статьи.

Причиной такого поведения Трампа названо стремление привлечь к себе внимание. «Это нужно, чтобы оставаться актуальным, и о нем все еще говорили в новостях», — заключил один из собеседников.

Дональд Трамп продолжает вести активную политическую деятельность. 6 января, в день объявления результатов выборов в США, он выступит перед своими сторонниками в Вашингтоне, пишет RT. В середине декабря 2020 года коллегия выборщиков в США утвердила итоги голосования в стране. Согласно результатам, Джозеф Байден станет новым президентом США.