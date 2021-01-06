Эльдар Джарахов пел об одиночестве в песне «Наладится» Фото: Instagram Эльдара Джарахова

Блогер и певец Эльдар Джарахов хочет найти спутницу жизни в Дубае, где проводит отпуск в компании рэпера Моргенштерна и тиктокера Дани Милохина. Об этом сообщил в Instagram.

«Я в нашей компашке единственный холостяк. Поэтому с сегодняшнего дня здесь, в Дубае, буду искать себе невестку. Или невест. Я же хач, можно гарем», — заявил Джарахов в сторис.

До этого Джарахов встречал Новый год сам с собой. Выпустив предновогодний трек «Наладится», он спел в нем об одиночестве в канун праздника.