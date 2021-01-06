Джарахов будет искать любовь во время отдыха в Дубае. «Мне можно гарем»

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Эльдар Джарахов пел об одиночестве в песне «Наладится» Фото: Instagram Эльдара Джарахова

Блогер и певец Эльдар Джарахов хочет найти спутницу жизни в Дубае, где проводит отпуск в компании рэпера Моргенштерна и тиктокера Дани Милохина. Об этом сообщил в Instagram.

«Я в нашей компашке единственный холостяк. Поэтому с сегодняшнего дня здесь, в Дубае, буду искать себе невестку. Или невест. Я же хач, можно гарем», — заявил Джарахов в сторис.

До этого Джарахов встречал Новый год сам с собой. Выпустив предновогодний трек «Наладится», он спел в нем об одиночестве в канун праздника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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