Ученый назвал опасное свойство нигерийского коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Нигерийский штамм коронавируса оказался более патогенным и контагиозным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нигерийский штамм коронавируса может вызывать более тяжелые проявления болезни и быстрее заражает людей. Об этом журналистам рассказал местный вирусолог Сандея Омнилабу.

«Что мы можем сказать клинически, так это то, что у нас больше людей заболевают тяжелым видом коронавируса. Также в Нигерии вирус стал более заразным», — приводит слова Омнилабу «Ридус». Вирусолог подчеркнул, что нигерийский вирус сильно отличается от британского и южноафриканского штамма. Так, один человек запросто может заразить сразу пять-шесть членов семьи.

Вместе с тем, эксперт полагает, что подобные перемены для вирусов нормальны. Паниковать не стоит, нужно просто хорошо изучить новый вид инфекции. Мало того, как уточняет Омнилабу, пока у ученых нет полной уверенности, что именно новый штамм связан с ростом количества зараженных в Нигерии.

4 января также выяснилось, что штамм коронавируса из Великобритании оказался более опасным для детей и подростков. Он очень заразен.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...