Ученый назвал опасное свойство нигерийского коронавируса

Нигерийский штамм коронавируса может вызывать более тяжелые проявления болезни и быстрее заражает людей. Об этом журналистам рассказал местный вирусолог Сандея Омнилабу.
«Что мы можем сказать клинически, так это то, что у нас больше людей заболевают тяжелым видом коронавируса. Также в Нигерии вирус стал более заразным», — приводит слова Омнилабу «Ридус». Вирусолог подчеркнул, что нигерийский вирус сильно отличается от британского и южноафриканского штамма. Так, один человек запросто может заразить сразу пять-шесть членов семьи.
Вместе с тем, эксперт полагает, что подобные перемены для вирусов нормальны. Паниковать не стоит, нужно просто хорошо изучить новый вид инфекции. Мало того, как уточняет Омнилабу, пока у ученых нет полной уверенности, что именно новый штамм связан с ростом количества зараженных в Нигерии.
4 января также выяснилось, что штамм коронавируса из Великобритании оказался более опасным для детей и подростков. Он очень заразен.
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