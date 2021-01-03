Британский штамм коронавируса более опасен для детей и подростков

Британский штамм коронавируса более заразен для детей и подростков до 19 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани.
Из-за повышенной заразности в указанной категории, мутировавший вирус может быстрее передаваться к взрослым, что приведет к ускоренному распространению среди людей и новым смертям. Такое положение дел Гурдасани назвала «очень тревожным». «Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», — написала ученый.
Ранее власти Великобритании сообщили, что в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией.
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