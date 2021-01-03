03 января 2021

Британский штамм коронавируса более опасен для детей и подростков

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Мутировавший коронавирус может ускорить пандемию Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Британский штамм коронавируса более заразен для детей и подростков до 19 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани.

Из-за повышенной заразности в указанной категории, мутировавший вирус может быстрее передаваться к взрослым, что приведет к ускоренному распространению среди людей и новым смертям. Такое положение дел Гурдасани назвала «очень тревожным». «Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», — написала ученый.

Ранее власти Великобритании сообщили, что в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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