Путин: террористическая угроза в Сирии сохраняется

Со стороны контролируемых боевиками территорий в Сирии до сих пор исходит угроза. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза», — цитируют главу государства «Вести», где опубликованы его высказывания из интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск». Также президент страны добавил, что на решение о начале российской военной операции в Сирии повлияло увеличение террористической угрозы со стороны захвативших страну боевиков.
Военный конфликт между террористическими группировками и правительством в Сирии идет с 2011 года. Россия приняла участие в боевых действиях на стороне правительственных войск в 2015 году. В 2017 году было объявлено о разгроме крупного формирования «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).
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