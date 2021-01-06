06 января 2021

Путин: террористическая угроза в Сирии сохраняется

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Президент России Владимир Путин предупредил, что со стороны подконтрольных боевикам территорий в Сирии до сих пор исходит угроза Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Война в Сирии

Со стороны контролируемых боевиками территорий в Сирии до сих пор исходит угроза. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза», — цитируют главу государства «Вести», где опубликованы его высказывания из интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск». Также президент страны добавил, что на решение о начале российской военной операции в Сирии повлияло увеличение террористической угрозы со стороны захвативших страну боевиков.

Военный конфликт между террористическими группировками и правительством в Сирии идет с 2011 года. Россия приняла участие в боевых действиях на стороне правительственных войск в 2015 году. В 2017 году было объявлено о разгроме крупного формирования «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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