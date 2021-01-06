Госдума займется новым механизмом начисления пенсий инвалидам

Самым главным направлением работы Госдумы в 2021 году станет рассмотрение социальных законопроектов. В частности, речь идет о законе о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсии по инвалидности. Об этом журналистам сообщили во фракции «Единая Россия».
«Социальный блок законопроектов по-прежнему будет главным. Это и законопроект о беззаявительном назначении пенсий, и внесение изменений в законы „Об обращении лекарственных средств“ и „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“, которые направлены на предупреждение монополизации розничной торговли лекарствами», — приводит газета «Известия» слова первого заместителя председателя ЕР Адальби Шхагошева.
Еще одним направлением работы, по его словам, станет регулирование дистанционного обучения. Законопроект уже внесен в Госдуму. Минпросвещения РФ предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования. Высшее, предположительно, будет курировать Минобрнауки. По данным газеты, ГД включится в активную работу с 11 января. первое после каникул заседание состоится 19 января.
Законодательная инициатива о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсий по инвалидности, как сообщало URA.RU, была внесена в нижнюю палату парламента в середине декабря. Согласно документу, решение о назначении выплат с 1 января 2022 года будет автоматически выноситься Пенсионным фондом РФ на основании сведений, в том числе содержащихся в Федеральном реестре инвалидов.
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