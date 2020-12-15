Единороссы придумали новый механизм начисления пенсий инвалидам

Андрей Турчак раскрыл детали нового законопроекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсий по инвалидности. Решение о назначении выплат с 1 января 2022 года будет автоматически выноситься Пенсионным фондом РФ на основании сведений, в том числе содержащихся в Федеральном реестре инвалидов.

«В течение пяти рабочих дней такие сведения рассматривают и затем извещают человека о том, что ему назначена пенсия», — рассказал автор поправок, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он добавил, что законопроект также вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии: «Раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался. Наш законопроект позволит это делать автоматически».

Законопроект, направленый на упрощение процедуры предоставления госуслуг, особо актуален в период пандемии, заметил Турчак. «Люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения», — объяснил политик. Также документ закрепляет за Пенсионным фондом обязанность информировать людей о предполагаемом размере пенсии, начиная с 45 лет. Это позволит оценить имеющиеся пенсионные права и даст возможность их скорректировать, отметили в партии.

О готовности документа к внесению в Госдуму накануне заявил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев на первом социальном форуме партии. Напомним, во время мероприятия президент РФ Владимир Путин поддержал ряд новых социальных инициатив «Единой России», направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан.