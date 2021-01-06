06 января 2021

Невролог раскрыл, как после праздников вернуться в рабочий режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Царева рассказала, что людям, не высыпающимся ночью, можно спать днем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы восстановить рабочий режим сна после новогодних праздников, стоит каждый день просыпаться в одно и то же время. Об этом рассказала руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

«Начинать [восстанавливать рабочий режим] надо с зафиксированного времени подъема», — цитирует РБК Цареву. По ее словам, с первых чисел января стоит вставать рано утром, чтобы сохранить режим. Если недостаток сна будет накапливаться, можно позволить себе дневной сон, уверена Царева.

Врач рассказала, что смешенный режим сна придется восстанавливать не один день, поэтому лучше позаботиться об этом заранее. Царева подчеркнула, что без правильного режима человек будет менее продуктивным на работе и уставшим дома. Также у недосыпающего может испортиться пищеварение, отметила она.

Бессонные ночи могут нарушить иммунитет человека, передает «Национальная служба новостей». Диетолог Елена Соломатина рассказала, как восстановить вес после новогодних праздников. Она посоветовала пить больше воды и есть больше овощей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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