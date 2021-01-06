06 января 2021

Воевавший в Чечне украинец назвал причину провала ВСУ в Донбассе

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Захваченный ополчением ДНР Национальный банк Украины, национальный банк украины, ополчение, маски-шоу, оцепление
Дмитрий Корчинский рассказал, что спецслужбы Украины проиграли информационную войну в Донбассе Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Украина провалила операцию в Донбассе, потому что вела слабую информационную политику в регионе. Об этом рассказал украинский националист, журналист Дмитрий Корчинский.

«Мы видим, что полный провал пропаганды и информационной политики», — рассказал Корчинский в эфире «Четвертого канала», транслируемого на Украине. По его словам, на территории Донбасса люди предпочитают смотреть российские, а не украинские каналы. Корчинский связывает этот факт с провалом антитеррористической операции на востоке Украины.

Корчинский призвал начать работу с телевидением Украины. Некоторые каналы страны он назвал информационной помойкой и посоветовал разобраться с ними.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Корчинского за предполагаемое участие в банде, действовавшей на территории Чечни. Члены банды, в которой Корчинский воевал в 1994—1995 годах, призывали к сепаратизму. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ Владимир Путин ведет работу с властями Украины, передает RT. Журналисты посчитали, что траты России на поддержку ДНР и ЛНР составили не меньше 2,6 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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