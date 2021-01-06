Воевавший в Чечне украинец назвал причину провала ВСУ в Донбассе

Украина провалила операцию в Донбассе, потому что вела слабую информационную политику в регионе. Об этом рассказал украинский националист, журналист Дмитрий Корчинский.
«Мы видим, что полный провал пропаганды и информационной политики», — рассказал Корчинский в эфире «Четвертого канала», транслируемого на Украине. По его словам, на территории Донбасса люди предпочитают смотреть российские, а не украинские каналы. Корчинский связывает этот факт с провалом антитеррористической операции на востоке Украины.
Корчинский призвал начать работу с телевидением Украины. Некоторые каналы страны он назвал информационной помойкой и посоветовал разобраться с ними.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Корчинского за предполагаемое участие в банде, действовавшей на территории Чечни. Члены банды, в которой Корчинский воевал в 1994—1995 годах, призывали к сепаратизму. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ Владимир Путин ведет работу с властями Украины, передает RT. Журналисты посчитали, что траты России на поддержку ДНР и ЛНР составили не меньше 2,6 млрд рублей.
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