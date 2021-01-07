Новый штамм коронавируса приближается к границам России

В 22 европейских странах обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — сказал Клюге. Он предположил, что со временем новый штамм может заменить другие, как это наблюдается в Соединенном Королевстве и все чаще в Дании, пишет ТАСС.
Британский штамм коронавируса обнаружили в 41 стране мира, пишет «Газета Кемерова». Старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани сообщила, что он более заразен для детей и подростков до 19 лет.
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