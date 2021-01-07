По первоначальной задумке героиня актрисы Галь Гадот Диана в фильме «Чудо женщина» должна была воевать с армией русской империи. Об этом рассказал режиссер Зак Снайдер, который выступил продюсером картины.
«Чудо-женщина в 1854 году — это удивительное фото, снятое Стивеном Беркманом из другого мира», — написал Зак Снайдер в Twitter. Он отметил, что на нем изображена уставшая Диана, которая гналась за Аресом по полям сражений. Впервые фото Чудо-женщины фанаты могли заметить во время интервью на канале ComicBook Debate. Оно висело на стене в квартире режиссера.
Крымская война шла с 1853 по 1856 год. На одной стороне воевала Российская империя, а на другой коалиция в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.
Картина «Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984) выходит в российский прокат 14 января. В главной роли играет израильская модель и актриса Галь Гадот, которая выиграла конкурс «мисс Израиль» в 2004 году. Пэтти Дженкинс выступила режиссером и сценаристом фильма.
Wonder Woman 1854 - This amazing image shot by Stephen Berkman of an else-world, war weary Diana, who had chased Aries across the battlefields of the world and had yet to meet Steve, who would help her restore her faith in mankind and love itself. pic.twitter.com/eofkAMg9as— Zack Snyder (@ZackSnyder) January 5, 2021
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