Продюсер «Чудо-женщины»: с кем могла воевать главная героиня. Фото

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Зак Снайдер показал альтернативную историю «Чудо-женщины» Скриншот: канал ComicBook Debate на Youtube

По первоначальной задумке героиня актрисы Галь Гадот Диана в фильме «Чудо женщина» должна была воевать с армией русской империи. Об этом рассказал режиссер Зак Снайдер, который выступил продюсером картины.

«Чудо-женщина в 1854 году — это удивительное фото, снятое Стивеном Беркманом из другого мира», — написал Зак Снайдер в Twitter. Он отметил, что на нем изображена уставшая Диана, которая гналась за Аресом по полям сражений. Впервые фото Чудо-женщины фанаты могли заметить во время интервью на канале ComicBook Debate. Оно висело на стене в квартире режиссера.

Крымская война шла с 1853 по 1856 год. На одной стороне воевала Российская империя, а на другой коалиция в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

Картина «Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984) выходит в российский прокат 14 января. В главной роли играет израильская модель и актриса Галь Гадот, которая выиграла конкурс «мисс Израиль» в 2004 году. Пэтти Дженкинс выступила режиссером и сценаристом фильма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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