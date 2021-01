Погружаемся в матрицу и следим за борьбой вампирских кланов

Релиз многих фильмов и игр перенесли с 2020 года на более поздний период Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В связи с пандемий коронавируса многие фильмы и игры так и не увидели свет в 2020 году, потому многие из них выйдут в 2021 году. URA.RU составило список самых ожидаемых премьер грядущего года.

Фильмы

«Дюна» (Dune). Фильм режиссера Дени Вильнева. Сценарий написан на основе одноименного романа Фрэнка Герберта. За его экранизацию в разное время брались Дэвид Линч и Алехандро Ходоровски. Премьера запланирована на осень 2021 года. «Дюна» — один из самых известных научно-фантастических романов XX века. Действие происходит в далеком будущем в галактической империи человечества. Люди этого времени отказались от мыслящих машин и роботов после восстания машин, в котором победили люди. Упор делается на развитии мыслительных и экстрасенсорных способностей человека.

«Смертельная битва» (Mortal Kombat). Данная картина основана на одноименной серии игр, последняя часть которой вышла в ткущем году. Также она является перезапуском фильма 1995 года. Режиссером выступил Саймон Маккуэйд. По предварительным данным, кино будет иметь рейтинг R, что означает, что легендарные фаталити из игры можно буде увидеть на большом экране.

«Матрица 4» (The Matrix 4) — научно-фантастический боевик. Режиссером будет только одна из сестер Вачаовски — Лана. Главным героем традиционно будет Нео (Киано Ривз). В интернете уже появилась множество теорий о том, чему будет посвящен данный фильм, также есть отрывки возможных сценариев, но пока точно не известно, какой из них правдивый.

В 2021 году выйдет продолжение культового фильма «Матрица» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Аватар 2» (Avatar 2). Фильм является продолжением истории о народе на’ви, живущих на планете Пандора. Жанр картины — научная фантастика. Как и в предыдущей части режиссером и сценаристом выступил Джеймс Кэмерон. Стоит отметить, что первая часть «Аватара» получила «Оскар» за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты и работу художника- постановщика.

«Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984). Эта картина основана на комиксах DC Comics. В главной роли выступила израильская модель и актриса Голь Гадот, которая выиграла конкурс «мисс Израиль» в 2004 году. Пэтти Дженкинс выступила режиссером и сценаристом картины. В российском прокате фильм можно будет посмотреть уже в начале января.

«Последняя дуэль» (The Last Duel). Это историческая драма, основанная на книге Эрика Ягера «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции». Режиссерское кресло осталось Ридли Скотту. По предварительным данным, картина увидит свет в октябре 2021 года. По сюжету вернувшись с войны рыцарь узнает, что над его женой надругался его сосед и соперник Жак Ле Гри. Но у него оказались могущественные покровители и потому словам женщины никто не верит. Тогда оскорбленный муж отбарается к королю, который принимает решение — мужчины должны сойтись в поединке. И в случае поражения мужа егог жену сожгут на костре за лжесвидетельство.

«Пила: Спираль» (Spiral: From The Book of Saw). Картина является продолжением культовых фильмов ужасов про серийного маньяка Пилу. В центре сюжета — детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс, который всю жизнь пытается превзойти своего отца, прославленного ветерана. Однажды Бэнксу поручают расследование серии жестоких убийств, напоминающих преступления, происходившие в прошлом. Режиссерское кресло занял Даррен Линн Боусман, который также режиссировал вторую, третью и четвертую части серии. Съемки «Спирали» завершились еще в 2019 году, но премьеру пока перенесли на май 2021 года.

«Тихое место 2» (Quiet Place: Part II). Фантастический фильм ужасов, первая часть которого вызвала неоднозначную реакцию у критиков. Джон Красински выступил режиссером, сценаристом и продюсером ленты. В первой части он также сыграл одну из главных ролей. По сюжету семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине, так как жестокие существа убивают каждого, кто издает хоть какие-то звуки. Теперь им предстоит познать ужасы внешнего мира, где узнают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Игры

Far Cry 6. Вышедшая в 2004 году первая часть шутера Far Cry от Crytek мгновенно растопила сердца критиков инновационным на тот момент качеством графики за счет использования собственного игрового движка CryEngine, обширным открытым миром, а также качественной для такого жанра проработкой сюжетной составляющей. В следующем году игра обзаведется уже шестой частью. По словам разработчиков, компании Ubisoft, действие шутера будет происходить в вымышленной тропической стране Яра, где игроку предстоит противостоять силам местного диктатора Антона Кастильо. При этом Ubisoft обещает сохранить все «фишки» предыдущих частей игры — открытый мир, а также качественную картинку.

Resident Evil Village. Еще одна легендарная игровая франшиза Resident Evil в следующем году отпразднует свой юбилей, выпустив десятую часть под названием The Village. Действие игры в жанре survival horror разворачивается спустя несколько лет после событий седьмой части. По информации разработчиков, главному герою предстоит раскрыть тайны заброшенной горной деревни.

Bully 2. Вторая часть симулятора жизни обычного американского подростка Bully является полноценным долгостроем. Впервые о продолжении приключений школьника жизни заговорили в 2006 году. Однако разработчики из Rockstar Games несколько раз переносила дату презентации симулятора, пока в 2017 не стало известно о полноценной разработке новой части. По информации разработчика, релиз намечен на 2021 год.

Симулятор Bully уведет свет уже в 2021 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Mount&Blade 2: Bannerlord. Еще один долгострой в нашем рейтинге Mount&Blade 2: Bannerlord хоть и вышел в раннем доступе, но пока далек от полноценного релиза. Симулятор феодала в средневековой Европе является одной из самых оригинальных игр в рейтинге. Разработчики постарались передать все тяготы и лишения на пути от обычного наемника до правителя собственной империи. И, по восторженным отзывам игроков в Steam, им это удалось. Релиз также намечен на следующий год.

The Masquerade — Bloodlines. Продолжение вампирской ролевой саги Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 намечено к выходу на второй квартал следующего года. Игроку предстоит в роли обратившегося в вампира персонажа примкнуть к одному из представленных в хорроре противоборствующих кланов и побороться за господство над городом.

God of War Ragnar?k. Игра разрабатывается компанией Santa Monica Studio. Она является девятой игрой в серии God of War. Выход игры запланирован на 2021 год для PlayStation 5. Стоит отметить, что предыдущая серия была признала лучшей игрой 2018 года.

При составлении рейтинга использовался рейтинг ожидания пользователей игрового портала VGTimes, платформы Steam, рейтинг ожидания «Кинопоиск», а также пресс-релизы разработчиков и сообщения создателей картин в социальных сетях.