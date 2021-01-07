Малышева ответила на главные вопросы о вакцинации «Спутником V»

Телеведущая напомнила, что вакцинация поможет резко ослабить коронавирус
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Телеведущая, врач Елена Малышева высказать по поводу вакцинации от коронавируса «Спутник V». Она ответила на несколько ключевых вопросов о российской вакцине, которую считает достойным вариантом.
- Вакцина «Спутник V» соответствует мировым стандартам. Малышева напоминает, что исследования по российской вакцине были опубликованы в одном из самых лучших мировых медицинских журналов «The Lancet», где доказана ее безопасность.
- Важным является то, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 95%. «Кроме того вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус», — утверждает она.
- Ставить вакцину нужно людям старше 65 лет и людям с ожирением и диабетом. У первой группы высокий риск летального исхода, а у второй — риск попасть в реанимацию.
- Отдельно ведущая уточняет, что людям с аллергией на яйца, которым большинство вакцин противопоказаны, можно ставить «Спутник V». «Никаких следов яичного белка в ней нет», — утверждает Малышева.
- А вот детям и тем, кто недавно переболел коронавирусом, не имеет смысла проходить вакцинацию. Например, своей маме, ведущая не будет делать прививку.
- Однако вакцина не даст пожизненного иммунитета. «Скорее всего повторная вакцинация один раз в два года будет нужна. Но пока ответить на этот вопрос невозможно», — добавляет врач.
Тем временем в России с февраля будет увеличен объем производства «Спутник V» до десятков миллионов доз, сообщает RT. При этом Евросоюз думает над принятием вакцины, однако при некоторых условиях, пишет «
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