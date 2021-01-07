Малышева ответила на главные вопросы о вакцинации «Спутником V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Телеведущая напомнила, что вакцинация поможет резко ослабить коронавирус Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Телеведущая, врач Елена Малышева высказать по поводу вакцинации от коронавируса «Спутник V». Она ответила на несколько ключевых вопросов о российской вакцине, которую считает достойным вариантом.

  • Вакцина «Спутник V» соответствует мировым стандартам. Малышева напоминает, что исследования по российской вакцине были опубликованы в одном из самых лучших мировых медицинских журналов «The Lancet», где доказана ее безопасность.
  • Важным является то, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 95%. «Кроме того вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус», — утверждает она.
  • Ставить вакцину нужно людям старше 65 лет и людям с ожирением и диабетом. У первой группы высокий риск летального исхода, а у второй — риск попасть в реанимацию.
  • Отдельно ведущая уточняет, что людям с аллергией на яйца, которым большинство вакцин противопоказаны, можно ставить «Спутник V». «Никаких следов яичного белка в ней нет», — утверждает Малышева.
  • А вот детям и тем, кто недавно переболел коронавирусом, не имеет смысла проходить вакцинацию. Например, своей маме, ведущая не будет делать прививку.
  • Однако вакцина не даст пожизненного иммунитета. «Скорее всего повторная вакцинация один раз в два года будет нужна. Но пока ответить на этот вопрос невозможно», — добавляет врач.

Тем временем в России с февраля будет увеличен объем производства «Спутник V» до десятков миллионов доз, сообщает RT. При этом Евросоюз думает над принятием вакцины, однако при некоторых условиях, пишет «Царьград». А в России прошедшим вакцинацию уже начали выдавать паспорта вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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