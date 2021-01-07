Певец Филипп Киркоров перепел песню Ирины Аллегровой «Шальная императрица». Артист показал клип на песню в своем Instagram. Вместе в Киркоровым в клипе снялся блогер-миллионник Стас Круглицкий (stasprostoklass) в образе Сантаны.
«И вечерний экипаж ее уносит на окраину Москвы!» — написал Киркоров строчку из песни под постом. Также в посте артист поздравил подписчиков с Рождеством. Киркоров в клипе исполняет роль императора, а Стас-Сантана — императрицы.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, самыми популярным музыкантами 2020 года стали Филипп Киркоров и Николай Басков, пишет RT. На Новый год «король российской эстрады» устроил вечеринку в своем загородном доме. На мероприятие были приглашены продюсер Андрей Маркеев, телеведущая и диджей Екатерина Гусева, певец Григорий Лепс, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой, рэпер Тимати с матерью Симоной Юнусовой.
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