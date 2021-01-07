«Известия»: часть авиакомпаний в России могут обанкротиться

Часть российских авиакомпаний могут прекратить работу из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Это предположил гендиректор Infomost Борис Рыбак, анализируя состояние рынка авиаперевозок на сегодняшний день.
«По итогам кризиса часть игроков уйдет с рынка авиаперевозок. <…>. Это частично отразится на ценах, которые по мере прекращения работы авиакомпаний будут постепенно возвращаться к уровню 2019 года», — пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Infomost Бориса Рыбака. По его словам, при нынешнем уровне тарифов перевозчикам сложно рассчитывать на окупаемость, а покупательная способность пассажиров продолжает снижаться.
Предотвратить банкротства авиакомпаний сможет лишь финансовая поддержка отрасли со стороны государства. Ведь самостоятельно покрыть убытки 2020 года перевозчики не смогут, считает эксперт.
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