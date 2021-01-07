В РПЦ призвали россиян прививаться от коронавируса

Чем больше россиян привьется от коронавируса, тем быстрее закончится пандемия, считает митрополит Иларион Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сейчас вакцина — единственное средство борьбы с пандемией коронавируса. Поэтому лучше привиться всем, кто не имеет противопоказаний. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет. Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса», — сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» 7 января.

Иларион подчеркнул, что вакцинация — это самое эффективное средство против COVID-19 и чем больше россиян привьется, тем быстрее закончится пандемия закончится. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что благодаря вакцинации ограничительные меры в мире должны будут пойти на спад.