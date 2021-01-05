Вице-премьер РФ Новак заявил о скором окончании карантина

Ограничительные меры в России и мире должны пойти на спад благодаря вакцинации. Об этом заявил Вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+. Он также выразил надежду, что с началом вакцинации от коронавируса рынок нефти начнет восстанавливаться.
«Мы верим в вакцинацию. Как сказал министр [энергетики Саудовской Аравии], в ближайшее время локдауны должны будут все-таки закончиться, и ситуация будет улучшаться» — заявил Новак. По его словам, правительство настроено оптимистично. Новак отметил, что первые две вакцины от коронавируса были зарегистрированы в России, однако они уже используются во многих странах.
Ранее иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU заявил, что нынешняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны. После этого таких больших подъемов заболеваемости, как было осенью и в декабре, уже не будет до самого конца пандемии.
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