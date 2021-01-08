WhatsApp будет делиться личными данными пользователей

В Facebook будут передаваться данные о номере телефона и мобильном устройстве пользователя WhatsApp Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мессенджер WhatsApp обязал пользователей соцсети отправлять личные данные в Facebook. Соответствующее пользовательское соглашение предлагается принять пользователям соцсети.

«WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем семейством приложений корпорации необходимой информацией», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение разработчиков WhatsApp. В Facebook будут передаваться данные о номере телефона, мобильном устройстве пользователя и его IP-адресах.

Благодаря этому нововведению будут анализироваться привычки и вкусы пользователей. После принятия пользовательского соглашения реклама, адресованная аудитории Facebook, станет более персонифицированной. Рекламные компании станут точнее подбирать сообщения, которые будут приходить пользователю.

Ранее сообщалось, что с 1 января мессенджер WhatsApp перестал работать на старых смартфонах с операционными системами ниже iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь это касается iPhone 4 и всех более ранних моделей смартфонов.