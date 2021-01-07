Каникулы челябинских школьников могут продлить

Занятия в школах Челябинска могут отменить с 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха на следующей неделе возможна отмена занятий в школах», — говорится в сообщении. Информация об этом будет появляться на сайтах
В беседе с URA.RU в пресс-службе отметили, что централизованного решения переводить детей на дистанционное обучение не принималось. «У нас есть прекрасный алгоритм: когда температура ниже -25 градусом, то занятия просто отменяются в школе. Каждое образовательное учреждение само принимает решение. Если они готовы, будут оперативно подключаться и оповещать людей. Для проведения удаленных занятий нужно, чтобы дети и родители об этом знали, а мы сами не знаем будет ли в понедельник холодно или нет», — заключили представители городской администрации.
Ранее по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера школьники ушли на досрочные каникулы с 28 декабря. Глава региона подчеркивал, что о вводе карантина из-за коронавируса речи быть не может.
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