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Каникулы челябинских школьников могут продлить

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятий не будет, если температура опустится ниже -25 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Занятия в школах Челябинска могут отменить с 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха на следующей неделе возможна отмена занятий в школах», — говорится в сообщении. Информация об этом будет появляться на сайтах Единой дежурной диспетчерской службы, администрации города, а также городского комитета по делам образования. Об отмене занятий для первой смены будут объявлять в 6:00—6:20 часов утра, для второй — в 10:30—11:00.

В беседе с URA.RU в пресс-службе отметили, что централизованного решения переводить детей на дистанционное обучение не принималось. «У нас есть прекрасный алгоритм: когда температура ниже -25 градусом, то занятия просто отменяются в школе. Каждое образовательное учреждение само принимает решение. Если они готовы, будут оперативно подключаться и оповещать людей. Для проведения удаленных занятий нужно, чтобы дети и родители об этом знали, а мы сами не знаем будет ли в понедельник холодно или нет», — заключили представители городской администрации.

Ранее по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера школьники ушли на досрочные каникулы с 28 декабря. Глава региона подчеркивал, что о вводе карантина из-за коронавируса речи быть не может.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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