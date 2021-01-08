Врачи: почему дети чаще заражаются новым штаммом коронавируса

Дети чаще контактируют со сверстниками и взрослыми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дети чаще заражаются новым «британским» штаммом коронавируса из-за того, что более часто и тесно контактируют с окружающими, в том числе с заболевшими. Однако большая заразность нового вида вируса среди этой группы не приведет к серьезным последствиям для здоровья детей. Это в беседе с URA.RU пояснили профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский и кандидат медицинский наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«Мы не располагаем на данный момент никакой достоверной информацией по поводу большей патогенности этого вируса для детей. То, что он стал более заразен и стал более часто передаваться от человека к человеку — это логично, это его эволюция. При этом эволюция будет распространяться в том направлении, в котором он будет захватывать большие категории населения, то есть, соответственно, будет легче передаваться детям. Они заражаются в основном при тесных контактах, когда большое количество вирусных выделений, чаще всего дома», — пояснил Тимаков. При этом эволюция вируса и дальше будет развиваться в направлении большей заразности и меньшего вреда для здоровья.

Аграновский считает, что дети будут заражаться любым штаммом коронавируса чаще взрослых из-за большего количества контактов. «Они больше контактируют с окружающим миром и друг с другом, из-за чего чаще заражаются. А болеть они будут чаще любым штаммом, не только „британским“. Но дети, в целом, легче переносят заболевание», — считает профессор.

Ранее старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани заявила, что британский штамм коронавируса более заразен для детей и подростков. При этом британский профессор Марк Уолпорт считает, что дети в возрасте от 12 до 16 лет в семь раз чаще других членов семьи приносят инфекцию домой, пишет « Царьград ». Тем временем в ВОЗ заявляют, что новый штамм обнаружен уже в 22 странах Европы, уточняет деловая газета «Взгляд».