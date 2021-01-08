Ольга Бузова и Дава провели тайную свадебную церемонию Фото: instagram-аккаунт Давида Манукяна

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за рэпера и видеоблогера Давида Манукяна (Дава). Видео с церемонии появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что на молодоженах надеты ожерелья из живых цветов, а Бузова одета в белое платье. Церемония сопровождалась свадебным маршем. Несмотря на то, что жених и невеста расписались в свидетельстве о браке, союз, заключенный на Мальдивах, не имеет юридической силы в России. Пара пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

В этот же день Бузова и Дава отметили 17 месяцев отношений. Фотографиями и видео с празднования певица делилась в Instagram.

Бузова экстремально похудела во время отдыха на Мальдивах. Фанатов испугали худые ноги и выделяющиеся ребра телеведущей.