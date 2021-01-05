Бузова экстремально похудела во время отдыха на Мальдивах. Фото

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Бузова Ольга, бузова ольга
Ольга Бузова выложила фото после сильного похудения (архивный снимок) Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила фотографию с Мальдив на которой видно, что из-за похудения у нее торчат ребра. Снимок появился в Instagram артистки.

«Погода нас бережет от излишнего загара. Второй день подряд пасмурно и дожди. Пойдем кушать тогда и на спа», — написала Бузова.

На фото видно, что у певицы очень худые ноги и сильно выделяются ребра. Фанаты девушки уже забеспокоились по этому поводу. Они оставили множество комментариев, где удивляются тому, какой худой стала Бузова. Некоторые шутят, что молодой человек артистки блогер и рэпер Дава не кормит возлюбленную.

Ранее Дава рассказал об отношениях с певицей. Позже, 23 декабря, мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала Бузову на бой, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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