Ольга Бузова выложила фото после сильного похудения (архивный снимок) Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила фотографию с Мальдив на которой видно, что из-за похудения у нее торчат ребра. Снимок появился в Instagram артистки.

«Погода нас бережет от излишнего загара. Второй день подряд пасмурно и дожди. Пойдем кушать тогда и на спа», — написала Бузова.

На фото видно, что у певицы очень худые ноги и сильно выделяются ребра. Фанаты девушки уже забеспокоились по этому поводу. Они оставили множество комментариев, где удивляются тому, какой худой стала Бузова. Некоторые шутят, что молодой человек артистки блогер и рэпер Дава не кормит возлюбленную.

Ранее Дава рассказал об отношениях с певицей. Позже, 23 декабря, мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала Бузову на бой, напоминает RT.